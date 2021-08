Quinto figlio in arrivo per il cantante e il primogenito commenta la notizia

Gigi D’Alessio di nuovo papà grazie alla sua nuova compagna Denise Esposito, molto più giovane di lui. La notizia sta facendo parlare molto. Per il cantante napoletano si tratta del quinto figlio. In attesa della nascita del bambino, in questi giorni a rompere il silenzio ci ha pensato il primogenito Claudio, che per la prima volta ha parlato della novità in arrivo.

“Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre” – ha detto al settimanale Dipiù.

“Non so molto“ – ha poi ammesso Claudio D’Alessio. “Ma una cosa è certa, di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri” – ha concluso.

Dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, Gigi ha ritrovato l’amore grazie a Denise 29enne , grande sua fan. A stupire è stata anche la differenza d’età tra i due, visto che D’Alessio ha 54 anni. Sulla notizia della gravidanza, l’indiscrezione fu lanciata dal settimanale Chi che pubblicò alcune immagini che ritraevano i due insieme a Positano a bordo di uno yatch.

Negli scatti si vede infatti la compagna del cantante, di 26 anni più giovane di lui, che nuota indossando un costume nero intero, sotto il quale si intravede un pancino che lascerebbe pochi dubbi. L’immagine di Gigi che tocca il ventre alla compagna sarebbe la prova regina.

“Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè” – ha scritto Chi. “D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo“.

Al momento sia Gigi che Denise non hanno né smentito né confermato la notizia, ma fonti vicine al cantante parlano di un D’Alessio al settimo cielo per la notizia e appena saputo della gravidanza avrebbe regalato a Denise un fantastico anello di brillanti.