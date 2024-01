Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: la fidanzata Denise Esposito è incinta

In queste ultime ore il nome di Gigi D’Alessio è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il cantautore napoletano diventerà papà per la sesta volta: la fidanzata Denise Esposito è infatti incinta del loro secondo bebè.

Gigi D’Alessio, il lieto annuncio del cantante ha riempito di gioia tutti i suoi fan. Pare che durante le riprese di The Voice Senior, il cantautore napoletano abbia reso pubblica la notizia della gravidanza della compagna Denise Esposito. Ricordiamo che due anni fa Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta del bebè avuto proprio con Denise.

Nonostante la differenza di età che ha fatto chiacchierare non poco le pagine dei principali giornali di cronaca rosa, l’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito procede a gonfie vele. I due sono più innamorati e complici che mai e non vedono l’ora di accogliere in casa il secondo bebè, frutto del loro grande amore.

Gigi D’Alessio pronto a diventare papà per la sesta volta: Denise Esposito sarebbe al quarto mese di gravidanza

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la compagna del noto cantautore napoletano sia al quarto mese di gravidanza. Molto probabilmente, dunque, il secondogenito della coppia nascerà a giugno.

Ricordiamo che il cantautore napoletano è già padre di cinque figli. Tre sono nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato: Claudio, Luca e Ilaria. Dalla relazione con Anna Tatangelo è nato poi Andrea. Infine, l’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito ha portato alla nascita di un bebè. La coppia attende con ansia l’arrivo del secondogenito e non vede l’ora di accogliere in casa un altro bebè, frutto del loro grande amore.