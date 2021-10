Sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa ultima estate. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio e Denise Esposito che presto accoglieranno in famiglia il loro bebè. Nel frattempo, la compagna del cantante ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che mostra un momento in cui i due si scambiano un tenero bacio.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono usciti allo scoperto. In questi giorni la fidanzata del cantante napoletano ha condiviso sulla sua pagina social un video che mostra un tenero bacio tra i due. Sembrano essere più complici e più felici che mai Gigi e Denise che fra poco accoglieranno nella loro vita il bebè frutto del loro amore.

54 anni lui, 28 lei. Per Gigi D’Alessio e Denise Esposito la differenza di età non conta. La coppia, dunque, preferisce non rispondere e rimanere in silenzio alle critiche ricevute da quei fan che non accettano la loro storia d’amore.

Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sembra ormai aver ritrovato quella serenità tanto sperata al fianco della sua nuova compagna, Denise Esposito. Proprio con Denise il cantante ha deciso di mettere su famiglia.

Fra poco, infatti, la coppia accoglierà in famiglia un bebè. Per il cantante si tratta del quinto figlio. Ricordiamo infatti che Gigi D’Alessio è già papà di Claudio, Ilaria e Luca, avuti dalla sua prima moglie Carmela Barbato.

Dopo la fine del matrimonio con la sua prima moglie, Gigi inizia una lunga e travagliata storia d’amore con Anna Tatangelo. Il loro grande amore è stato coronato dalla nascita di un figlio, Andrea. Dopo la fine della storia con la cantante, le strade di Anna e Gigi si sono separate e oggi ognuno ha ritrovato quella serenità tanto sperata e cercata.