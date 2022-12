Gigi D’Alessio svela la verità sulla fine dell’amore con Anna Tatangelo: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Gigi D’Alessio è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il cantante ha infatti rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dove si è messo a nudo ripercorrendo non solo la sua carriera ma svelando anche alcuni retroscena del suo privato. Nel corso del colloquio, Gigi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Anna Tatangelo che non sono passate inosservate.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati insieme per circa 15 anni. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di un figlio, Andrea e nel 2021 i due artisti hanno annunciato la separazione. Qualche giorno fa il cantante napoletano ha rivelato al giornale ‘Corriere della Sera’ di non essere affatto amareggiato per la fine della storia d’amore con la sua ex compagna.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Come va con lei? Eh… va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono anche, oggi sono tanto felice e ovviamente lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita sono cose che succedono. Adesso sono diventato papà per la quinta volta. Il primo l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore.

Anna Tatangelo, la verità sulla separazione con Gigi D’Alessio

In più occasioni Anna Tatangelo ha avuto modo di parlare della fine della storia d’amore con il noto cantante. Queste sono state alcune delle parole pronunciate da Anna riguardo questo argomento:

Questo per me è stato un periodo un po’ complicato. Ho anche affrontato un trasloco e una separazione. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo. Diciamo che mi sono dovuta ricostruire ed è normale in queste occasioni. Fino ad oggi mi è mancata un po’ di serenità sono onesta. Ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata.

Infine, concludendo, la cantante ha aggiunto: