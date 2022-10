Anna Tatangelo: lo sfogo sui social dopo la morte della madre

Anna Tatangelo racconta sui social come sta affrontando il lutto di sua madre

Senza alcuna ombra di dubbio Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e simate nel mondo della musica. Circa due mesi fa l’artista si è trovata ad affrontare un tragico lutto in famiglia. Di recente, per la prima volta la donna ha aperto il suo cuore sui social lasciandosi andare ad un duro sfogo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Anna Tatangelo ha perso la sua mamma Palmira la quale è venuta a mancare a soli 67 anni. La donna stava combattendo contro una brutta malattia di cui sua figlia aveva già parlato sui social manifestando la sua preoccupazione.

La celebre cantante era molto legata a sua madre. Infatti, in occasione di alcune interviste la Tatangelo aveva parlato del bellissimo rapporto che aveva con la 67enne. Durante una puntata di Domenica In, nello studio di Mara Venier aveva descritto sua mamma come la:

Persona più forte che conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita.

Nonostante sia passata qualche settimana dalla scomparsa di Palmira, la cantante prova un dolore ancora molto forte e vivo. A dichiararlo è stata lei stessa attarverso il suo account social. Infatti, sul suo profilo Instagram la donna ha ricevuto una serie di richieste tra cui quella di un fan il quale le ha domandato come stesso affrontando il lutto. Questa è stata la sua risposta:

Alti e bassi. Non sentirsi più figli è doloroso… Cerco di andare avanti con la mia vita, ma quella sensazione di vuoto spesso si fa sentire…mi manca tanto.

Anna Tatangelo: il rapporto con la mamma Palmira

Quello tra Anna Tatangelo e sua madre Palmira era un rapporto davvero speciale. L’ex moglie di Gigi D’Alessio coglieva ogni occasione per parlare del profondo affetto che la legava alla sua mamma. Anche nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, la donna aveva dichiarato: