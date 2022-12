Gigi D’Alessio, il tenero messaggio per il figlio: “Sono orgoglioso di te, ti amo”

Manca ormai sempre meno al nuovo Festival di Sanremo in programma nella settimana 7-11 febbraio 2023. Domenica scorsa nel corso del Tg1 delle 13.30, Amadeus ha letto i 22 big in gara nella prossima edizione.

Il conduttore, che sarà affiancato da Chiara Ferragni, Gianni Morandi e per una sera anche da Francesca Fagnani, ha svelato i nomi dei cantanti. Sarà un mix di giovani cantanti alla ricerca del successo, cantanti già affermati e ritorni di fiamma di vecchie glorie.

Fonte: web

Tra i giovani presenti ci sarà anche Luca D’Alessio, in arte LDA, figlio di Gigi. Il giovane cantante classe 2003 ha trovato la popolarità con la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi. Il suo talento ha sin da subito attirato l’attenzione del grande pubblico italiano e, dopo la sua uscita di scena dal programma, è iniziata la sua brillante carriera musicale.

Ora ci sarà un nuovo tassello, quello di salire sul prestigioso palco dell’Ariston. La musica di LDA è molto diversa da quella del papà Gigi D’Alessio, molto più moderna e giovanile. Non a caso diverse volte Luca ha svelato di ispirarsi molto a Justin Bieber.

Ovviamente la notizia è stata accolta con grande gioia anche da parte di papà Gigi che ha lasciato ad Instagram un suo commento. Il cantante ha postato una foto sul palco insieme al figlio scrivendo: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un’indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, papà”.

Luca ha risposto alla bellissima frase dicendo: “Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita” e Gigi ha risposto ancora dicendo: “Tranquillo, già lo sono”.

Tantissimi complimenti sono arrivati anche dai fan di Gigi per questo prestigioso traguardo raggiunto dal figlio che sembra avere tutte le carte in regola per replicare il successo raggiunto dal padre in questi anni.