Il caos nei cimiteri di Roma conduce al rinvio della cremazione pure per ciò che concerne la salma di Gigi Proietti, l’attore e comico scomparso appena pochi giorni fa. Colpa del netto aumento di morti registrate ad ottobre, in piena seconda ondata di Coronavirus, ma anche di strutture carenti in organico all’interno dell’Azienda Municipale Ambiente, Ama, che, fra l’altro, si occupa pure dei servizi cimiteriali di Roma Capitale, oltre che del decoro urbano e della raccolta, dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Dove seppelliranno Gigi Proietti

In seguito alla prevista cremazione, i resti di Gigi Proietti saranno, per sua espressa volontà, portati nel cimitero Acattolico di Testaccio, dove sono pure sepolti altri artisti del calibro di Carlo Emilio Gadda, Jannis Kounellis e Andrea Camilleri.

Perché occorre pazientare

Qualche giorno fa Fabrizio, operatore cimiteriale, aveva fornito un chiaro quadro della situazione. Contattato dal portale Fanpage.it, aveva sottolineato come i decessi siano davvero aumentati ma non è per tale ragione che occorre pazientare così tanto per avere una sepoltura.

Il problema dell’accumulo di bare – spiegava Fabrizio – non dipenderebbe tanto dal Covid-19, quanto piuttosto dai deficit a livello strutturale interno all’Ama, l’Azienda Municipale Ambiente.

La tassa imposta da Ama

Le bare – spiegava l’uomo – sarebbero trasferite al Verano da Prima Porta. In attesa di cremazione, il cittadino andrebbe incontro a spese supplementari. Peraltro, la stessa Ama chiederebbe 250 euro a chiunque intenda cremare fuori dal Comune di Residenza. Una tassa – commentava l’operatore stesso ai microfoni di Fanpage.it – non comprensibile; inspiegabile poiché la stessa società municipalizzata non è in grado di garantire il diritto di seppellire nel Comune.

Gigi Proietti: la cerimonia funebre del 5 novembre

Preso unicamente a riferimento il cimitero del Flaminio, sono al momento 900 le bare in attesa di cremazione; che gli addetti sposteranno temporaneamente al cimitero del Verano. Per gli opportuni aggiornamenti del caso è richiesto l’intervento in merito delle autorità. Il funerale di Gigi Proietti è stato celebrato giovedì 5 novembre. Una cerimonia alla quale hanno preso parte tanti amici, compresi Flavio Insinna, Enrico Brignano e Fiorello.