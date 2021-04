Momenti di tensione nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi che ha visto l’ingresso di 4 nuovi concorrenti: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Titocchia e Matteo Diamante. Prima di sbarcare sull’isola ai 4 è stato chiesto di dare un parere sui concorrenti già in gioco. E una volta arrivati in Palapa Ilary ha invitato i 4 a dire apertamente il proprio giudizio sui nuovi compagni di avventura.

Fonte: Mediaset

“Gilles, su di te ne hanno dette tante. Manuela ha detto che sei arrogante e anche spocchioso. Confermi?” e Gilles Rocca ha replicato: “Sì, è vero. Sono un pezzo di m***a. Esageriamo pure, sono un pezzo di m***a. Il peggio dei peggio. Sono anche permaloso”.

La conduttrice ha chiesto così a Rosaria Cannavò di esprimere un primo giudizio a caldo su Gilles: “Non ho detto nulla di nessuno. Avevo detto solo che Gilles non mi convinceva” – ha risposto lei per poi essere interrotta da Gilles: “Ha chiesto a me, scusa cara”. “Calmati” – ha quindi replicato la donna, “Non è che perché sono l’ultima arrivata mi devi…”, ma Rocca l’ha interrotta imitando il verso di un cane, come per prenderla in giro. Un atteggiamento che ha lasciato di sasso la donna.

Fonte: Mediaset

Elettra Lamborghini è intervenuta dopo il gesto di Gilles Rocca

A quel punto è intervenuta Elettra Lamborghini : “Ma cosa vogliono dire questi versi?”. “Sto diventando un animale. Non sono più una persona. Comincio ad abbaiare, ululare, miagolare. Sono anche un po’ una Barbie, perché piango dalla mattina alla sera. Sono una bambina ormai. Comprerò delle cose rosa quando esco da qua. Perché mi manca il mio amore, Myriam”.

Fonte: Mediaset

La replica di Gilles Rocca che non è piaciuta molto sia ai naufraghi sia ai telespettatori che considerano l’attore maleducato visto come ha risposto alla povera Rosaria Cannavò che era appena sbarcata sull’Isola. Potremmo vederne delle belle nei prossimi giorni.