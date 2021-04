Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia la quale riguarda Ignazio Moser. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip doveva prender parte al programma dell’Isola Dei Famosi ma un imprevisto sta mettendo a rischio la sua partecipazione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ignazio Moser doveva essere pronto a sbarcare in Honduras per entrare a far parte dei concorrenti dell’Isola Dei Famosi ma un inaspettato episodio ha cambiato i suoi piani. Il celebre modello è rimasto bloccato in Messico, precisamente a Cancun, poiché ha perso il volo che lo avrebbe dovuto condurre direttamente in Honduras.

Ignazio Moser avrebbe dovuto iniziare la sua avventura all’Isola Dei Famosi il giorno lunedì 26 aprile. Tuttavia, stando a quanto raccontato dal portale “361 Magazine”, il suo ingresso al reality show è spostato al giorno giovedì 29. Dunque, l’ex ciclista si è reso protagonista di un impedimento che comporterà ritardi nel raggiungere i suoi compagni naufraghi.

Ignazio Moser collabora per un marchio intimo

Nel corso dell’ultime periodo, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha partecipato ad un servizio fotografico per una collaborazione di un marchio intimo. Nonostante sia rimasto bloccato in Messico, come da prassi, lui stesso ha trascorso un periodo di quarantena in vista della sua partecipazione all’Isola Dei Famosi.

All’Isola dei Famosi sono in arrivo tante novità che lasceranno tutti i fan del reality show a bocca aperta. Si tratta di nuovi concorrenti che sbarcheranno nelle spiagge dell’Honduras durante la puntata di stasera, giovedì 22 aprile. Stiamo parlando di quattro nuovi naufraghi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Nel frattempo, questa quindicesima edizione dell’Isola Dei Famosi sembra avere molto successo: tra eliminazioni recuperate e abbandoni l’appuntamento con il programma del momento prosegue su Canale 5. A condurlo è Ilary Blasi la quale con la sua simpatia e spontaneità conquista in ogni puntata la simpatia e l’approvazione del pubblico italiano.