Gilles Rocca e la fidanzata positivi. Il doloroso racconto: “Non avrei mai immaginato che potesse abbattermi così tanto fisicamente”

In un'intervista a Storie Italiane, Gilles Rocca ha annunciato di essere risultato positivo al Coronoravirus

La diffusione del contagio da Coronavirus non rallenta e non diminuisce neanche tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Questa volta il protagonista della storia è Gilles Rocca. Vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in un’intervista a Storie Italiane ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus a metà dicembre.

Come dichiara nell’intervista, i primi sintomi accusati dal ballerino sarebbero stati la perdita di gusto e di olfatto. Queste sono state le sue parole:

Ho fatto proprio il tampone per questo, gusto ed olfatto erano spariti. Allora ho prenotato il tampone rapido a casa. Sono sempre stato molto attento, avevo fatto altri tamponi ma erano tutti negativi.

Con lui, risultato positivo da metà dicembre, anche la fidanzata Miriam Galanti. Durante l’intervista il giovane ha dichiarato di quanto sia stata dura e complicata la battaglia contro questo nemico invisibile.

Infatti, nonostante sia giovane e in perfetta forma fisica, Gilles Rocca ha affermato che gli effetti della malattia su di lui sarebbero stati piuttosto seri. Dunque, da qui un invito a tutti i giovani a prestare la massima attenzione e a non abbassare mai la guardia.

Ecco quindi cosa ha dichiarato il noto ballerino ai microfoni di Storie Italiane:

E’ molto facile prenderlo a quanto pare, ma è dura anche per noi giovani. Non avrei mai immaginato che potesse abbattermi così tanto fisicamente.

Oggi, nonostante la battaglia contro il virus sia stata molto complicata, Gilles Rocca dichiara di stare bene e di essere in via di ripresa insieme alla fidanzata Miriam Galanti. Sono tanti i fan che sui social hanno augurato al giovane Gilles Rocca e alla fidanzata una pronta e buona guarigione. Ma nelle ultime ore anche altri due personaggi hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus: si tratta di Carmen Di Pietro e Serena Bertone.