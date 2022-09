Gina Lollobrigida è stata ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo

Sono queste ore di grande ansia e preoccupazione per tutti i fan di Gina Lollobrigida. Nelle scorse ore è stato infatti annunciato il ricovero dell’attrice a causa di una caduta. Al momento i medici preferiscono rimanere in silenzio mantenendo il massimo riserbo sulla questione. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.

In queste ultime ore il nome di Gina Lollobrigida sta tornando ad occupare le principali testate di cronaca. Stando alle ultime notizie, l’attrice è stata ricoverata in ospedale a seguito di una caduta. Il dramma ha causato all’attrice una frattura scomposta del femore. Al momento, però, non ci è dato sapere quali siano le attuali condizioni dell’attrice, dal momento che i medici vogliono mantenere il massimo riserbo.

Gina Lollobrigida: la vita e la carriera

Da poco ha compiuto 95 anni e da sempre Gina Lollobrigida è stata un’icona di stile e di bellezza. Nel corso degli anni l’attrice è riuscita a costruire una carriera da far invidia a chiunque.

La sua avventura nel mondo dello spettacolo inizia nel 1947, anno in cui l’attrice viene notata durante un concorso di bellezza. All’estero Gina ottiene un successo incredibile. Gli americani, in particolar modo, la considerano la diva più bella e amata di sempre.

Sono moltissime le pellicole di successo a cui l’attrice ha lavorato. Negli anni ’70, però, Gina Lollobrigida diventa fotografa e fotoreporter, oltre che scultrice. Insomma, un’artista a 360 che ha girato per via del suo lavoro il mondo intero.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, c’è da dire che Gina ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. Madre di Andrea, nato dal matrimonio con il medico sloveno Milko Skofic, Gina Lollobrigida ha ammesso di aver sposato il medico per superare uno stupro che ha subìto a 18 anni da parte di un calciatore. Per molto tempo è stata al centro del gossip per la storia con Javier Rigau.