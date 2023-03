Gina Rodriguez, star della famosa serie tv Jane The Virgin, è diventata mamma per la prima volta: a darle la gioia il marito Joe Locicero

Ottime notizie per i tantissimi fan di Gina Rodriguez. L’attrice statunitense, oggi 38enne, è infatti da poco diventata mamma per la sua prima volta. A dare il lieto annuncio non ci hanno pensato né la neo mamma, né il neo papà Joe Locicero, bensì il sito statunitense Pagesix. Alcuni paparazzi hanno infatti intercettato l’attrice tra le strade di Los Angeles, mentre passeggiava con il suo bebè nel marsupio.

Credit: Pagesix.com

Una delle attrici più apprezzate del panorama televisivo statunitense e non solo, grazie al suo ruolo da protagonista in una delle serie più seguite e amate dal pubblico praticamente di tutto il mondo, è appena diventata mamma per la prima volta.

Si tratta di Gina Rodriguez, star principale di Jane The Virgin, una serie televisiva commedio-drammatica e romantica statunitense che racconta la storia di Jane Gloriana Villanueva, una giovane ventitreenne con il sogno di diventare una scrittrice e felicemente fidanzata con Michael Cordero Jr, giovane e ambizioso detective di Miami.

Per il ruolo appunto di Jane Gloriana Villanueva, la Rodriguez ha vinto il Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale e ricevuto altre due candidature per il medesimo premio.

L’attrice è felicemente sposata con Joe Locicero, anche lui attore, oltre che lottatore di MMA, conosciuto proprio sul set di Jane The Virgin.

Era il 2016 quando i due si incontrarono per la prima volta. Stavano girando un episodio della terza stagione, quando lui arrivò sul set per interpretare il ruolo di uno spogliarellista. Da allora si sono conosciuti, fidanzati e mai più separati.

Gina Rodriguez ha partorito

Credit: hereisgina – Instagram

Nel 2019, nel mese di maggio, i due hanno pronunciato il fatidico sì e nell’ottobre del 2022, invece, hanno annunciato al mondo che ben presto sarebbero diventati genitori per la prima volta.

Sui social l’attrice ha pubblicato diversi scatti fotografici bellissimi, che la ritraggono insieme a suo marito, nei quali il protagonista principale è il suo pancione che allora era già enorme.

Credit: hereisgina – Instagram

Nelle ultime settimane Gina non ha pubblicato nessun aggiornamento riguardo la sua gravidanza, ma i paparazzi l’hanno intercettata tra le strade di Los Angeles, città in cui la star vive, mentre passeggiava con il suo bebè in braccio.

Al momento non è arrivata nessuna conferma dai neo genitori, ma gli indizi parlano abbastanza chiaro.

Ancora nessuna notizia riguardo al nome, il sesso e la data di nascita del bebè. Anche se la tutina azzurra lascia supporre che si tratti di un maschietto.