Marco Bellavia tornerà al GF Vip: la rivelazione di Federica Panicucci

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello Vip. A darne l’annuncio è stata Federica Panicucci nel corso della diretta di Mattino 5. Stando a quanto sostiene la conduttrice, ci saranno rivelazioni clamorose nello studio di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il caso di Marco Bellavia continua a far rumore sul web. A causa di alcuni comportamenti che i gieffini hanno riservato nei suoi confronti, l’ex gieffino è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Tuttavia, adesso sembra che lui stesso sia pronto a fare ritorno nello studio di Alfonso Signorini.

Stando alle dichiarazioni di Federica Panicucci, l’ex conduttore di Bim Bum Bam tornerà al Grande Fratello Vip nulla puntata di giovedì sei ottobre. Queste sono state le parole della conduttrice durante la diretta di Mattino 5:

Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose.

Attualmente non siamo a conoscenza se Marco sarà direttamente presente nello studio di Alfonso Signorini oppure sarà in collegamento da casa. In ogni modo, dopo essere stato deriso e isolato dagli altri inquilini della casa, sembra che l’ex gieffino si sia ripreso e adesso è pronto per tornare a parlare al pubblico italiano.

Marco Bellavia: il ritiro dal GFVip

Dopo solo dieci gironi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. I colpevoli del suo malessere e del suo ritiro sarebbero stati alcuni concorrenti. Alla luce di questo, gli autori del programma hanno preso seri provvedimenti per alcuni gieffini tra cui Ginevra Lamborghini la quale è stata squalificata e Giovanni Ciacci il quale è stato eliminato dal pubblico.