Ginevra Lamborghini nel mirino di nuove polemiche: il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio Ginevra Lamborghini è una delle ex concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffina si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Alla luce di questo è finita al centro di nuove polemiche sul web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A distanza di pochi giorni dal suo ingresso, il Grande Fratello Vip aveva deciso di qualificare Ginevra Lamborghini a causa di alcuni suoi comportamenti infelici riservati nei confronti di Marco Bellavia. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex gieffina si è ritrovata in una valanga di critiche le quali hanno coinvolto anche alcuni membri della sua famiglia.

Tuttavia, a distanza di qualche mese dall’accaduto, sembra che la sorella di Elettra Lamborghini continui a far rumore sui social. Infatti, gli utenti del web continuano a scagliare parole pesanti contro lei stessa e i suoi famigliari.

Infatti, qualche giorno fa Ginevra ha ricevuto nuove accuse a causa di alcune storie che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Su Twitter sono emersi nuovi insulti e offese. Subito dopo la ragazza ha chiarito:

Comunque ragazzi ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene.

Alla luce delle numerose offese nei confronti dei suoi familiari, la 30enne non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un duro sfogo sui social. Queste sono state le sue parole:

Ragazzi sono costretta a parlare di ciò che sta succedendo ed è accaduto anche ieri sui social. Parlo soprattutto di Twitter per essere chiari. Sono state scritte molte offese dirette a mia madre, mia sorella e a me. Mia mamma è stata presa di mira perché ha detto che apprezzava Pamela Prati. lei ha semplicemente detto per chi avrebbe votato durante il televoto. Ricordiamoci che mia mamma è una telespettatrice come tante altre e ha solo scritto di salvare Pamela. Ed è nel suo diritto dire ciò che pensa. Vorrei dire a chi l’ha insultata, che facendo così non sono migliori di me e di come mi sono comportata io al GFVip. Il loro modo di agire è riprovevole e va contro il baluardo di cui loro si fanno paladini della giustizia. Stanno diffondendo tanta ipocrisia e anche maleducazione. Vi pubblico una parte delle cose orrende rivolte a mia mamma. Questo va avanti dal giorno in cui sono stata squalificata dal programma. Ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter.