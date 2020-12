Ginevra Lamborghini non entra nella casa del GF VIP, Alfonso Signorini stizzito svela il motivo

Doveva essere tra i prossimi vipponi ad entrare nel cast del Grande Fratello Vip, ma Ginevra Lamborghini non ci sarà. Il suo ingresso era certamente tra i più attesi, ma oggi ad Annie Mazzola, il conduttore ha confermato l’assenza.

Tuttavia, l’inghippo non è dovuto a motivi casuali, ma a specifiche richieste fatte dalla giovane ereditiera per il suo contratto di entrata. Come saprete, tutti i Vip devono firmare un contratto prima di entrare nella casa.

Oltre al cachet previsto per ognuno di loro, ci sono delle clausole che devono firmare. Sembra che Ginevra Lamborghini abbia imposto alla produzione delle cose non fattibili. Alfonso Signorini spiega:

Ginevra Lamborghini sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono, è una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente… Aveva tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello Vip. Non c’è perché in realtà lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia.

E allora di che parliamo, scusa? Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore”.

La sorella minore di Elettra Lamborghini, con la quale la donna ha proprio discusso, in diretta da Cortina D’Ampezzo, dove è in vacanza, ha risposto alle accuse del conduttore: