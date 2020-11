Nonostante il matrimonio con Afrojack, la regina del twerking Elettra Lamborghini viene da un periodo piuttosto complicato. Oltre al ricovero del fratello in ospedale, la celebre ereditiera ha dovuto affrontare il dolore per la morte del suo cavallo.

Elettra Lamborghini: vacanza da sogno a Dubai

Nel mentre, Elettra si è concessa una vacanza da sogno a Dubai. Dopo le nozze celebrate sul lago di Como, i due innamorati avevano anticipato in realtà di voler posticipare la luna di miele a data da destinarsi, causa pandemia.

Una sorpresa pazzesca

Dunque hanno proseguito il viaggio prima in Olanda e poi in Belgio per salutare i parenti di Afrojack, infine negli Emirati Arabi. Qui Elettra Lamborghini e il deejay hanno condiviso alcune Instagram Stories con lei che, da premurosa mogliettina, cucina per il marito, romantici momenti in spiaggia e cene nei più lussuosi ristoranti di Dubai. Adesso la coppia è tornata a casa e la Lamborghini, immancabilmente a mezzo social, ha mostrato la pazzesca sorpresa ricevuta dal marito.

Appena rientrati, Afrojack le ha detto “felice secondo mese di matrimonio”, con tanto di regalo. Anzi, un regalone! Una elegante macchina bianca, il meglio per smaltire il jet lag. Dopodiché è apparsa un’ulteriore story, in cui i due freschi sposini sono abbracciati, intenti a recuperare le energie.

Vestitino super sexy

A causa dell’annullamento di parecchie attività per via della emergenza sanitaria Elettra Lamborghini e Afrojack paiono avere tantissimo tempo libero. In particolare, la cantante tiene i suoi follower costantemente aggiornati pubblicando foto, messaggi, storie. In un post sottolinea che il matrimonio l’avrà pure resa moglie, ma non castrata. A corredo un’immagine dove indossa un super sexy vestitino leopardato. Afrojack è avvisato!

Elettra Lamborghini: personalità indomabile

Insomma, Elettra Lamborghini non è assolutamente disposta a sacrificare la sua femminilità né la sua indipendenza. È una donna di carattere e, in quanto tale, ha una personalità impossibile da domare!