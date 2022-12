Sta facendo molto discutere la decisione del Grande Fratello Vip di far rientrare in casa Ginevra Lamborghini dopo la squalifica per le pesanti frasi offensive contro Marco Bellavia.

La sorella di Elettra fin da quando era stata fatta uscire dalla casa ha ricevuto un trattamento diverso rispetto a chi nelle passate edizioni era stato squalificato. Se gli altri non avevano di solito nemmeno l’opportunità di essere presenti in studio, Elettra non solo è stata accolta in studio diventando un po’ la cocca di Alfonso Signorini, ma ha ottenuto anche l’opportunità di rientrare in casa per chiarire con Antonino Spinalbanese.

Fonte: web

Ormai è ufficiale, Elettra farà il suo ingresso in casa il prossimo lunedì e vi resterà per 7 giorni. Quanto basta per portare un po’ di scompiglio in casa tra le spasimanti di Antonino. Chissà come la prenderanno anche gli altri coinquilini.

Appena la notizia del suo ingresso è diventata ufficiale diverse persone hanno criticato la scelta della produzione. I primi a scagliarsi duramente sono stati Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, entrambi squalificati e allontanati dai radar della trasmissione.

“Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura. Poi dalla prima puntata rimanevano in studio. Questa è anche una presa in giro per gli squalificati degli anni scorsi che sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi” – lo sfogo di Salvo.

Il disappunto di Marco Bellavia

Ma nelle ultime ore anche Marco Bellavia, diretto interessato in questa vicenda visto che Ginevra è stata squalificata per le parole dette nei suoi confronti, ha commentato la notizia del rientro in casa della ragazza.

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso” – ha scritto sui social.