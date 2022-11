Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Sebbene abbia trascorso pochi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia è stato uno dei concorrenti più popolari del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’ex gieffino potrebbe fare ritorno nel programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Marco Bellabia non smette di far parlare di sè sui social. L’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip a seguito di alcuni comportamenti che gli inquilini della casa avaveno riservato nei suoi confronti.

Tuttavia a distanza di qualche settimana dal suo abbandono, si vocifera che l’ex gieffino potrebbe fare ritorno nel noto reality show. La ragione sarebbe Pamela Prati la quale si è detta molto interessata a lui. Non è tutto. La showgirl ha dichiarato anche di essere disposta ad ospitarlo nella sua camera privata.

Inutile dire che l’ex gieffino non ha potuto fare a meno di rispondere a questa richiesta. Queste sono state le sue parole:

Alla luce delle sue dichiarazioni Alfonso Signorini non ha escluso la possibilità di un suo possibile ritorno. In questo modo il conduttore ha replicato:

In ogni modo, la produzione del Grande Fratello Vip ha declinato la richiesta di Marco. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol:

Come avete visto Marco Bellavia ha detto che vuole rientrare in gioco. Intanto diciamo che da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal Grande Fratello Vip, ma sarà ospite in studio. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela Prati ma la risposta del GF al momento è no. Poi vi do un’altra notizia. Se negli altri anni il Grande Fratello Vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano. Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio con il doppio appuntamento.