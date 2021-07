Nata e cresciuta in Israele, Gal Gadot ha conquistato praticamente tutto il mondo, grazie alla sua bellezza e alle sue grandi doti di attrice. Ma non ha mai tralasciato il suo essere donna, moglie e, soprattutto, mamma. Pochi giorni fa è diventata mamma per la terza volta. Lei e il marito, l’imprenditore Jaron Varsano, hanno accolto in famiglia la piccola Daniella, terza figlia femmina.

Non ha certo bisogno di tantissime presentazioni Gal. La modella e attrice 36enne è una delle più apprezzate del pianeta e conta, su Instagram, la bellezza di 56 milioni di follower.

Credit: gal_gadot – Instagram

Una vita dedicata alla moda e al cinema, ma anche alla sua splendida famiglia.

La Gadot è diventata mamma per la prima volta nel 2011, poi di nuovo nel 2017 e oggi, nel 2021, ha dato alla luce una terza fantastica bambina, la piccola Daniella. Lo ha annunciato su Instagram, pubblicando un tenerissimo scatto di famiglia, al centro del quale appare appunto la nuova arrivata. Queste le sue parole a corredo del post:

La mia dolce famiglia. Non potrei essere più grata e felice e, stanca. Siamo tutti così emozionati di accogliere Daniella nella nostra famiglia

Anche il marito, l’imprenditore israeliano Jaron Varsano ha pubblicato la stessa foto e ha voluto complimentarsi con sua moglie.

Ed eccoci qua! Sono così felice e grato! La mia adorata moglie è una leonessa!! Mi sento così grato e impotente di fronte alle tue capacità!

Inutile specificare il fatto che entrambi i post, in pochissime ore, hanno fatto il pieno di commenti e reazioni da parte non solo dei fan, ma anche dei tanti amici famosi di entrambi.

La carriera di Gal Gadot

Credit: gal_gadot – Instagram

Gal Gadot è nata a Petah Tiqwa, in Israele, il 30 aprile 1985. Nel 2004, quando aveva 19 anni, ha partecipato a Miss Israele aggiudicandosi la vittoria. Si è recata in Ecuador come rappresentante israeliana di Miss Universo, ma non si è piazzata tra le prime 15. Tornata in patria, presta servizio per due anni come soldatessa delle Forze di difesa israeliane.

Dopo aver frequentato per qualche tempo l’università, lascia gli studi per dedicarsi a tempo piano alla carriera da attrice. Dopo qualche apparizione in serie tv minori, conquista il successo grazie alle sue interpretazioni in alcuni film di grande successo.

Menzioniamo il suo ruolo di Giselle nella saga Fast & Furious, quello di Wonder Woman nella trilogia targata DC Comics e quello di Cleopatra, in un film che racconterà la storia della Regina d’Egitto, in uscita prossimamente in tutte le sale cinematografiche.