Gioia immensa per il noto vip: le gemelline Aurora e Victoria ora hanno un fratellino bellissimo

Ottime notizia in casa Roma e in particolare per uno dei punti cardini della squadra capitolina giallorossa, il centrocampista Bryan Cristante. Sua moglie, la bellissima Selene Cito, infatti, ha da poco dato alla luce il piccolo Liam. Si tratta del terzo figlio della coppia, che arriva dopo le due gemelline Aurora e Victoria. Bellissimo il messaggio della sorella del calciatore azzurro.

Dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, che ha portato alla fine all’esonero della leggenda portoghese della panchina Josè Mourinho, la Roma ha da qualche settimana ritrovato spirito e, soprattutto, risultati. Merito del nuovo mister, la bandiera giallorossa Daniele De Rossi, ma ovviamente anche dei calciatori che stanno facendo di tutto per credere nel sogno che si chiama Champions League.

Tra questi, uno che da sempre è tra i più amati dai tifosi e tra i più impiegati in campo dai rispettivi allenatori, è il centrocampista friulano Bryan Cristante, ormai punto fermo sia della Roma che della nazionale italiana.

Dopo il pareggio all’ultimo minuto in casa della Fiorentina, Bryan e compagni sono rientrati a Roma a tarda notte, intorno alle 2:00. Invece che godersi il meritato riposo, però, il centrocampista si è dovuto precipitare in ospedale. Ma fortunatamente è stato per un motivo gioioso.

Lunedì mattina Cristante è infatti diventato papà per la sua terza volta. Sua moglie Selene Cito, infatti, ha dato alla luce il piccolo Liam, terzo figlio della coppia, arrivato a far compagnia alle gemelline Aurora e Victoria.

Ad annunciare il lieto evento ci ha pensato Sharon, sorella del calciatore ex Milan e Atalanta, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto proprio di suo fratello, mentre tiene in braccio il nuovo arrivato. La stessa foto è stata poi ripostata anche dalla moglie di Cristante.

Un piccolo tifoso in più per il papà calciatore e per tutti i giallorossi, che sono di fronte ad un finale di stagione che si prevede scoppiettante.