Un percorso, quello della star mondiale della musica Halsey per diventare finalmente mamma, che è stato tutt’altro che facile. Un aborto spontaneo e la scoperta di soffrire di endometriosi l’avevano messa a dura prova, ma dopo tanta sofferenza, la cantante ha finalmente dato alla luce il suo primo bambino. Sul suo account Instagram ha annunciato al mondo la nascita del piccolo Ender Ridley.

Credit: iamhalsey – Instagram

Dopo tante difficolta e tanta tristezza, dovute a un aborto spontaneo ed alla scoperta di soffrire di Endometriosi, arriva finalmente la gioia per la cantautrice statunitense Halsey.

La cantante, lo scorso gennaio, dopo tutte le difficoltà vissute, aveva annunciato di essere rimasta incinta, pubblicando sul suo account Instagram una serie di scatti che la ritraevano con un bel pancione in bella vista.

In quel caso non si era espressa molto a parole. Un semplice “sorpresa” ad annunciare a tutti la lieta novità che stava per arrivare nella sua vita e in quella del suo compagno, il produttore turco Alev Aydin.

Come anticipato, Halsey era rimasta incinta anche un’altra volta. Ma in quel caso, il percorso si era interrotto bruscamente per un aborto spontaneo. Un trauma che l’aveva portata alla scoperta di soffrire di endometriosi. Aveva iniziato anche a pensare di congelare i suoi ovuli, ma poi, inaspettatamente, è rimasta di nuovo incinta.

Halsey oggi è finalmente mamma

Credit: iamhalsey – Instagram

Quella gravidanza è arrivata in fondo senza nessuna complicazione e la cantante, lo scorso 14 luglio, ha dato alla luce il suo primo figlio.

Anche sta volta ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower. Ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae nel letto di ospedale poche ore dopo aver partorito.

Grata. Per la più “rara” ed euforica nascita. Resa possibile dall’amore. Ender Ridley Aydin 7/14/2021

Credit: iamhalsey – Instagram

In pochissime ore il post ha raggiunto un numero incredibile di like, circa 6 milioni, e di commenti. Anche tanti personaggi noti dello spettacolo hanno voluto farle gli auguri. Tra i tanti spuntano i nomi, ad esempio, di Justin Timberlake e Demi Lovato.

Il nome scelto per il bebè è Ender Ridley. Ender, è un nome di origine turca che significa appunto “raro”. Da qui il riferimento che Halsey ha fatto nel commento al suo post.