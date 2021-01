Un aborto spontaneo e l’endometriosi hanno messo a dura prova la cantante. Oggi, finalmente la gioia

Dopo tante difficolta e tanta tristezza, dovute a un aborto spontaneo ed alla scoperta di soffrire di Endometriosi, arriva finalmente la gioia per la cantautrice statunitense Halsey. La cantante ha annunciato di essere rimasta incinta, pubblicando sul suo account Instagram una serie di scatti che la ritraggono con un bel pancione in bella vista.

Credit: iamhalsey – Instagram

Poche parole ad accompagnare il post, solamente un “Sorpresa” scritto dalla cantante che tra qualche mese potrà finalmente abbracciare il suo primo figlio. A darle questa immensa gioia è stato il suo compagno attuale, lo sceneggiatore e produttore cinematografico turco, Alev Aydin.

Il commento che Alev ha lasciato sotto il post della futura madre di suo figlio, lascia intuire quanto i due siano innamorati, nonostante sia passato solamente un anno da quando la loro relazione è diventata ufficiale. Lo sceneggiatore ha scritto:

Il mio cuore è così pieno! Ti amo dolcezza!!!

In pochissimo tempo il post ha raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti da parte dei fan, che hanno dimostrato di essere felicissimi per la affiatata coppia. Tra i tanti spunta anche il commento di Emily Ratajkowski, la top model di livello mondiale che a sua volta sta aspettando il suo primo bambino.

L’aborto di Halsey e l’endometriosi

Credit: iamhalsey – Instagram

Il percorso che ha portato Halsey a rimanere finalmente incinta e ad affrontare una gravidanza finora serena, è stato tutt’altro che facile. Già in passato la cantante era rimasta incinta, ma la gravidanza fu interrotta da un aborto spontaneo.

L’episodio le capitò mentre stava facendo un tour mondiale con gli Imagine Dragons. A quell’epoca frequentava il produttore norvegese Lido, e attribuì le cause dell’aborto all’elevato stress che il tour stesso le aveva causato. I fatti risalgono al 2015, ma lei aveva deciso di parlarne soltanto nel 2016, durante un’intervista al giornale Rolling Stones.

Credit: iamhalsey – Instagram

Sempre in quel periodo, Halsey scoprì che l’aborto non avvenne per colpa dello stress, bensì perché soffriva di endometriosi. Una patologia abbastanza diffusa che colpisce l’utero di alcune donne, non permettendo loro di concludere le loro gravidanze. Nel 2017, decise di operarsi per ridurre questo problema e per rimanere finalmente incinta.