Gioia immensa per la coppia di star: è nato il loro primo figlio

Sebbene non lo abbiano ancora confermato i diretti interessati, in America e nel mondo la voce si è ormai diffusa ovunque. Macaulay Culkin e la sua compagna Brenda Song sono diventati genitori per la prima volta. Il bimbo, un bel maschietto di nome Dakota, sarebbe nato in un ospedale di Los Angeles lo scorso 5 aprile, intorno alle ore 13:30.

I loro volti, nonostante siano comparsi in tv e al cinema anche in età adulta, sono diventati famosi per le loro interpretazioni di quando erano bambini o adolescenti. Oggi, ormai cresciuti, Macaulay e Brenda hanno messo su famiglia, grazie alla nascita del piccolo Dakota Song Culkin.

Il nome del piccolo, svelano alcune riviste statunitensi, è stato scelto in onore della sorella di Macaulay, scomparsa in un tragico incidente stradale avvenuto nel 2009.

Gioia immensa, dunque, per le star di “Mamma, ho perso l’aereo” e di “Zack e Cody al Grand Hotel“. I due si sono conosciuti e messi insieme nel 2018, quando hanno recitato insieme nel film “Changeland“.

La vita privata di Macaulay Culkin

Macaulay Culkin è nato a New York il 26 agosto del 1980 ed è un attore, cantante e scrittore americano.

Tutti, ma proprio tutti, lo ricordano per il ruolo di Kevin nella pluripremiata commedia “Mamma, ho perso l’aereo” e per il sequel “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York“. Indimenticabile anche la sua interpretazione in “Richie Rich: il più ricco del mondo“.

Oggi è felicemente legato con la sua Brenda, anche lei attrice di successo, ma in passato ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata.

Nel 1998, fece scalpore la notizia del suo matrimonio con l’attrice Rachel Miner, avvenuto quando entrambi avevano solo 18 anni. I due si separarono nel 2002 e resero ufficiale il divorzio nel 2002.

Dal 2002 ha iniziato un’altra relazione con l’altra attrice Mila Kunis, portata avanti nonostante i due vivessero a migliaia di km di distanza (lui a New York e lei a Los Angeles), fino al 2011 circa.

Culkin, inoltre, era un grande amico di Michael Jackson. Tanto da essere scelto come padrino dei tre figli della pop star, Paris Jackson, Prince e Michael Jr.

Abbastanza turbolento anche il suo trascorso con la legge. Nel 2004, infatti, è stato arrestato per possesso di svariati grammi di sostanze stupefacenti.