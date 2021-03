Chi non ricorda i due gemelli più famosi di Disney Channel? Ma che fine hanno fatto oggi Zach e Cody e come sono diventati? Ecco le foto

Chi non ricorda la divertente serie tv Zach e Cody al Grand Hotel? Due bambini gemelli che vivono al 20esimo piano di un lussuoso hotel, insieme alla loro mamma single. Ma che fine hanno fatto i due attori? Come sono diventati oggi?

Dylan e Cole Sprouse sono due attori gemelli statunitensi, nati il 4 agosto del 1992. La loro carriera è iniziata sin da bambini, ma la notorietà è arrivata proprio dopo la serie televisiva della Disney, Zack e Cody al Grand Hotel, dove hanno interpretato i gemelli Zack e Cody Martin.

Sono passati anni, da quando accompagnavano i nostri pomeriggi, insieme alle attrici Ashley Tisdale e Brenda Song.

Al termine della serie tv, andata in onda dal 2005 al 2008, i gemelli Sprouse hanno continuato la loro carriera da attori, recitando in film come Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento e Il principe e il povero. Dopo il 2011, si sono allontanati dallo schermo televisivo, per dedicarsi agli studi. Cole si è laureato in archeologia e discipline umanistiche, mentre Dylan in design di videogame.

Hanno anche firmato accordi e contratti con la Nintendo, l’azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console.

Non si conosce molto della loro vita privata. Cole è stato arrestato nel 2020, per aver partecipato ad una manifestazione contro il razzismo dopo la morte di George Floyd.

Zach e Cody al Grand Hotel: che fine hanno fatto Ashely Tisdale e Brenda Song?

L’attrice Ashely Tisdale interpretava il ruolo di Maddie, la figlia del proprietario dell’hotel. Dopo la sua fama su Disney Channel, ha recitato nel film Scary Movie 5 ed è stata scelta come protagonista per il telefilm Hellcats.

Il suo successo è arrivato anche nel mondo della musica. Ashely Tisdale è oggi una cantante molto apprezzata, diventata famosa dopo il disco di platino Headstrong del 2007, con due milioni di copie vendute.

L’attrice si è fatta strada anche come modella, nel 2013 è apparsa in classifica tra le donne più sexy del pianeta.

Brenda Song è invece conosciuta per la parte di London Tipton. Una ragazza viziata con un padre molto ricco. Dopo la serie Zack e Cody al Grand Hotel, la carriera di Brenda è continuata soltanto con qualche comparsa e un ruolo da protagonista nel film Wendy Wu: Guerriera alle prime armi, sempre in collaborazione con Disney Channel.