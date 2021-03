Gerry Scotti svela perché non ha sposato la compagna Gabriella Perino

Siamo abituato a vederlo quotidianamente su Canale 5 dove ci tiene compagnia grazie ai suoi programmi. Stiamo parlando di Gerry Scotti che con il suo talento e la sua innata simpatia è riuscito a conquistare tutti i telespettatori del piccolo schermo. Da anni legato alla sua storica compagna Gabriella Perino, il conduttore chiarisce le ragioni del mancato matrimonio con la donna.

Gerry Scotti è indubbiamente uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Da poco diventato nonno, in questi giorni possiamo vederlo al timone della conduzione di Striscia la Notizia insieme alla collega Michelle Hunziker. Ultimamente il conduttore Mediaset ha lasciato della dichiarazioni riguardo il rapporto con la sua compagna.

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono legati dal 2001. Ricordiamo quando aveva 30 anni il presentatore era già stato legato alla donna, rincontrata poi grazie al figlio Edoardo. Infatti, il ragazzo faceva parte della stessa scuola della figlia della donna.

Ad oggi i due sono uniti e più felici che mai. Nonostante questa lunga storia d’amore che li lega, Gerry Scotti ha dichiarato come il matrimonio non sarebbe per loro una priorità. Inoltre il presentatore ha rivelato anche i motivi di questa scelta.

A riguardo, infatti, Gerry Scotti ha dichiarato:

Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse. Lei aveva scelti di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh.

Dunque Gerry Scotti non avrebbe in progetto l’idea di sposarsi a causa del primo matrimonio naufragato con la mamma di suo figlio. Inoltre, anche la Perino avrebbe deciso di non sposarsi già nella sua precedente unione.

Oltre a ciò, il conduttore Mediaset ha rivelato riguardo l’amore con la storica compagna Gabriella Perino: