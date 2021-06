La gioia più grande che può capitare nella vita di un uomo, è senza dubbio quella di diventare padre. Chi conoscerà molto presto questa fortissima emozione, è Roberto Farnesi. L’attore, infatti, ha raccontato prima a Diva e Donna e poi sui suoi canali social, che presto la sua compagna darà alla luce la sua bambina. Si tratta della prima volta per la star della tv. Un obbiettivo che si era prefissato da tempo e che arriva a 52 anni.

Più che un obbiettivo, quello di Farnesi era un vero e proprio sogno. Un sogno che sta per realizzare all’età di 52 anni. La star della tv italiana, apprezzatissimo da milioni di telespettatori, ha da qualche giorno annunciato la lieta novità che presto arriverà nella sua vita e in quella della sua giovane e bellissima compagna, Lucya Belcastro.

In una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, l’attore ha infatti svelato che la sua Lucya è in dolce attesa. Ha confidato ai lettori anche che si tratterà di una femminuccia e che dovrebbe nascere il prossimo novembre.

Girano anche alcune indiscrezioni riguardo al nome che verrà dato alla bimba. Mesi fa, infatti, sempre ai giornalisti del noto settimanale Diva e Donna, Roberto Farnesi aveva confessato che, se mai avesse avuto una figlia femmina, desiderava chiamarla Mia. Questa però, per il momento resta solo una supposizione.

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro

Credit: farnesiroberto – Instagram

Se Roberto Farnesi è ormai un habitué sugli schermi della televisione, lo stesso non si può dire della sua giovane compagna di vita. Lei, infatti, non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. È nata a Montevarchi nel 1996 ed ha studiato lingue all’università di Firenze.

I due si sono conosciuti nel 2015 e da allora sono assolutamente inseparabili. Il loro dimostra, con il passare del tempo, di essere un grande amore che riesce a superare anche la grande differenza di età. Sono ben 25 gli anni di differenza.

L’attore ha spiegato più volte che l’età non rappresenta e non ha mai rappresentato un ostacolo tra loro. Definisce Lucya molto matura e stabile e, anche se non ama parlare di matrimonio, pensa davvero che lei possa essere la donna della sua vita. Il lieto annuncio della gravidanza ne è la prova.