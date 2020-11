View this post on Instagram

Questo 2020 nn lo dimenticheremo mai….quello che hai fatto per me e la mia famiglia mi ha fatto capire che un giorno il tuo cognome sarà il mio…in silenzio mi hai aiutato a superare il periodo più difficile della mia vita, facendo le cose più semplici che però tutti avevano paura di fare…tranne te, tu non ti sei mai tirato indietro….ed Dio proprio in quel momento ci ha fatto il regalo più grande….grazie per esserci sempre, tra un sorriso e una pazzia, sempre in prima linea…la vita ti farà realizzare tutti i tuoi sogni, perché hai tanta costanza e dedizione in tutto quello che fai…sei un essere speciale…ed io avrò cura di te !! Buon compleanno amore mio! @giovanni.ferrero