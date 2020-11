Tina Cipollari è stata contattata e invitata da Alfonso Signorini ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per incontrarsi e avere un chiarimento con Patrizia De Blanck ma ha declinato l’invito.

Fonte: Mediaset

Tina Cipollari è stata più volte, durante il reality, attaccata da Patrizia De Blanck, sua vecchia conoscenza televisiva. L’opinionista, che in questo periodo si trova a casa in quarantena preventiva per essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus, ha in passato incontrato la contessa De Blanck nel corso del reality show “Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici.

Tra le due non corre buon sangue ma Tina ha deciso di declinare l’invito e lo ha svelato nel corso di un’intervista al tv sorrisi e canzoni.

“Alfonso Signorini – ha spiegato l’opinionista di “Uomini e Donne” – mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato”.

Tina Cipollari vs De Blanck: il motivo riguarda un episodio accaduto nel vecchio reality

Il motivo di tale astio tra le due sarebbe legato al reality dove la De Blanck venne eliminata al televoto proprio contro la Cipollari che per festeggiare si lanciò in un balletto, provocando l’ira della contessa che evidentemente ancora oggi si ricorda bene di quell’episodio.

A causa del coronavirus anche “Uomini e donne” ha subito cambiamenti, come l’unione del torno classico e over:

“C’è il pubblico posizionato dietro di me che mi sostiene e c’è l’incontro tra giovani, dame e cavalieri che crea nuove dinamiche. Però qui tutti parlano e parlano, ma quagliano poco” – ha detto Tina.

Tina Cipollari che come anticipato non potrà partecipare in presenza alle prossime registrazioni di Uomini e Donne causa quarantena fiduciaria. Ha annunciato che parteciperà via Skype da casa sua alle puntate. Non sappiamo quanto durerà l’isolamento di Tina ma senz’altro i telespettatori dovranno fare a meno della sua presenza in studio per un po’.