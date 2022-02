Alessandro Basciano dopo l’ennesima lite con Sophie Codegoni e l’alterco con Alex Belli è stato punito dal Grande Fratello Vip andando in nomination d’ufficio.

Una decisione che ha destabilizzato l’ex partecipante a Uomini e Donne che ha minacciato più volte di lasciare la casa. A sua difesa di è schierata anche sua sorella Giorgia, che ha accusato il programma di utilizzare due pesi e due misure.

“In sei mesi di GF non sono mai stati presi provvedimenti per parole offensive, minacce, mani addosso e nessuno ha fatto nulla. Io non ce l’ho con i concorrenti. Questo provvedimento me lo dovete spiegare. Come mai proprio con Ale ve la prendete? Così non è giusto. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne è molto diverso. Quello che hanno detto stasera non va bene e non è un bel messaggio. La gente dovrebbe vergognarsi” – ha scritto la ragazza sui social.

Fonte: web

Giorgia Basciano contro le opinioniste

Lo sfogo è proseguito anche nei confronti delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. “Care Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quando mio fratello è entrato avete solo parlato male. Mai un cosa carina! Quando in quella Casa c’è stato di peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento con le donne. Questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione. Vergogna!”.

Il ragazzo è stato accusato di aver avuto un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Alex Belli e così Giorgia ha ricordato di quando l’attore stava arrivando quasi alle mani con Aldo Montano, ma in quel caso non ci furono conseguenze disciplinari.

“Non ho nulla contro Montano o Belli, però anche qui non è stato preso un provvedimento. Così come in tante altre discussioni con parole pesanti, come mai ora sì? Quindi non ce l’ho con Aldo, ma parlo del suo gesto. E mi riferisco a quello che ha detto Signorini prima” – ha scritto Giorgia Basciano.