La loro storia d’amore ha fatto sognare numerosi fan. Stiamo parlando di Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. Ricordiamo che i due sono stati insieme per molti anni fino al 2017, anno in cui si sono detti definitivamente addio. Cerchiamo di capire i motivi per cui una delle storia d’amore più belle del mondo dello spettacolo sia giunta al capolinea.

Tutti ricorderete la grande storia d’amore vissuta tra Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. Complici non solo nella vita ma anche nel lavoro, l’ex velina e l’inviato di Striscia la Notizia sin dall’inizio della loro relazione hanno dimostrato di essere legati da un rapporto molto speciale.

I veri motivi della loro separazione non sono mai stati rivelati. Per questo, dopo la fine della loro storia, sono stati molti i fan della coppia ad interrogarsi sulle possibili cause che hanno provocato la separazione tra Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti.

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti: la verità sulla fine della storia d’amore

La grande storia d’amore vissuta da Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti è nata a Paperissima Sprint, programma che anni i due hanno condotto insieme. La grande complicità che li univa non solo nella vita, ma anche a lavoro, ha fatto insorgere alcuni rumors riguardo le nozze.

Purtroppo però, come ben sappiamo, il matrimonio non c’è mai stato. Al contrario, nel 2017 i due hanno deciso di dirsi addio per sempre lasciando i fan letteralmente senza parole. Ma quali sono i reali motivi che hanno portato la coppia al capolinea?

C’è da dire che i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni a riguardo ma, stando alle voci circolanti, pare che Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si siano detti definitivamente addio per un’incompatibilità di caratteri. Dopo la fine del loro amore entrambi hanno preso strade diverse e ritrovato la serenità. L’ex velina, infatti, è attualmente legata al campione Filippo Magnini dal quale ha avuto anche una bimba, Mia. Brumotti, invece, ha ritrovato la felicità al fianco di Annachiara Zoppas.