Gli ultimi mesi della vita dei bellissimi Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati di un’intensità meravigliosa. Prima la nascita della loro bambina, poi l’ostacolo del Covid superato fortunatamente senza troppi problemi. Oggi, hanno annunciato al mondo intero di essersi sposati. Un rito in comune in forma privata, come spiegato dai diretti interessati.

Credit: giopalmas82 – Instagram

Da quando sono insieme, la Palmas e Magnini rappresentano una delle coppie più glamour e amate dello spettacolo italiano. Si sono conosciuti nel 2018 e da allora sono davvero inseparabili.

A settembre dello scorso anno è nata la piccola Mia, seconda figlia per Giorgia, la prima insieme a Filippo. La notizia era stata accolta da entrambi i neo genitori con estrema gioia. Felicità condivisa con i tanti fan che seguono l’ex velina e il campione di nuoto su Instagram.

Oggi sei arrivata da noi, e ci hai lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te le dico…ti amo piccola mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia, amore mio, alla nostra ragazza Sofi ed ora a te piccola principessa mia.

Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati in comune

Dopo la nascita della piccola Mia, Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano espresso e annunciato la loro voglia di sposarsi. Era lo scorso dicembre ma, a causa del lockdown, era stato necessario rimandare.

Ora, che il nostro paese è tornato quasi completamente in zona gialla, i due hanno pronunciato il fatidico sì. Lo hanno fatto in comune, intanto. Davanti a poche persone, perlopiù parenti stretti.

Credit: giopalmas82 – Instagram

Come si legge nella didascalia della meravigliosa foto postata sui social, però, non appena sarà possibile Giorgia e Filippo si sposeranno anche in chiesa e festeggeranno con i loro amici.