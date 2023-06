Giorgia Soleri e Damiano, ecco con chi resteranno i gatti della coppia

Tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin è finita qualche settimana fa. Le ultime foto uscite che mostravano il frontman del gruppo rock italiano baciare un’altra donna, hanno fatto traboccare il vaso e si è giunti alla rottura.

Fonte: web

Se Giorgia non è un periodo sicuramente facile ma lo sta gestendo al meglio anche grazie all’amore della sua famiglia e delle persone care. Lei ha deciso di restare a vivere a Roma nell’appartamento che fino a qualche mese fa condivideva con Damiano. Insieme a lei sono rimasti i 3 gatti che la coppia aveva con sé.

In un box domande messo sui social una delle domande ha riguardato proprio la gestione dei gatti Legolas e Bidet dopo l’addio tra i due. Giorgia ha confessato che i gatti sono rimasti con lei a Roma ma che ovviamente Damiano può andare a trovarli quando vuole a prescindere se lei è in casa o meno.

Una decisione presa anche per motivi logistici visto che Damiano è spesso in giro per il mondo con il suo tour e i gatti sarebbe stati molto stressati.

“Questa è probabilmente la domanda più gettonata. L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e Damiano può venire a trovarli quando vuole (che ci sia io o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità e di gestione di stile di vita” – ha scritto.

A chi gli ha chiesto se continuerà a vivere a Roma, Giorgia si è detta ancora indecisa. “Onestamente non lo so. Sono molto combattuta, ma ho deciso di rimandare questo ragionamento a settembre”.

Giorgia che negli ultimi giorni si è anche iscritta su un app di incontri che funziona in modo diverso rispetto a Tinder dando la precedenza alla scelta delle donne. In bio ha scritto: “Niente di serio, un bicchiere in compagnia e niente figli”.