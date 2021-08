Giorgia Soleri in ospedale: “Mi riprendo la mia vita”

Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David, si trova in ospedale. A comunicare la notizia è stata la stessa modella e influencer che, in un lungo post su Instagram, ha spiegato i motivi del suo ricovero. Come dichiarato, infatti, la fidanzata di Damiano David ha subìto un’operazione di endometriosi.

Qualche mese fa Giorgia Soleri aveva annunciato di soffrire di endometriosi. Con uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram la 25enne ha annunciato di essere arrivata all’intervento di endometriosi. La foto in questione ritrae il polso di Giorgia con un braccialetto identificativo. Oltre a ciò, la fidanzata di Damiano David ha accompagnato allo scatto una lunga didascalia.

Il post in cui Giorgia Soleri annuncia il giorno dell’operazione di endometriosi comincia con queste parole:

Ho aspettato tanto questo momento. Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi […] Essere qui oggi è una vittoria… da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia.

Negli ultimi mesi Giorgia Soleri si è impegnata a spiegare cosa significasse soffrire di endometriosi e vulvodinia. Lo scopo è stato quello di catturare l’attenzione su queste malattie di cui oggi soffrono moltissime donne. Nel post in questione la fidanzata del frontman dei Maneskin racconta:

In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io sapevo già di soffrirne. Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale. Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze […]

Quello scritto da Giorgia, dunque, vuole essere un messaggio di incoraggiamento per tutte quelle donne che condividono lo stesso problema, sul quale ancora spesso si tace.