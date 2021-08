Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, in pausa dai social dopo gli insulti ricevuti per l’endometriosi

Dopo aver annunciato di essersi sottoposta ad un intervento di endometriosi, Giorgia Soleri ha deciso di prendersi una pausa dai social. La fidanzata di Damiano David, infatti, è stata presa di mira dagli haters che hanno riempito la giovane di parole di certo non carine. Per questo la modella ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social per tutelare la sua salute mentale.

Dopo aver svelato i suoi problemi di salute, l’endometriosi e la vulvodinia, Giorgia Soleri ha voluto condividere con i suoi followers i segni dell’intervento di endometriosi a cui si è sottoposta qualche giorno fa. Un’idea che non è piaciuta ad alcuni followers che hanno considerato la fidanzata di Damiano dei Maneskin una lagna.

Dopo tale commento, molti sono stati coloro intervenuti in difesa di Giorgia. Tra questi, Vania Mento, molto attiva nell’informare e sensibilizzare i cittadini riguardo tale malattia. Questa è stata la risposta dell’attivista alle parole dell’hater:

Lo sai cos’è l’endometriosi?

Giorgia Soleri e la decisione di allontanarsi dai social

Dopo l’intervento chirurgico, Giorgia Soleri ha annunciato con un lungo post la sua intenzione di prendersi una pausa dai social. Queste sono state le parole della fidanzata di Damiano David:

Sono immensamente grata dell’affetto, della vicinanza, dell’amore e della comprensione che mi avete dimostrato. Dall’altro lato, però, è un periodo estremamente delicato. Ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio, il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie, e la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata.

E, continuando con il suo annuncio, Giorgia Soleri ha dichiarato:

Per questo motivo ho deciso di prendermi una piccola pausa dai social. Non so quanto durerà, probabilmente non più di qualche giorno, ma ne ho bisogno, è un piccolo atto egoistico per salvaguardare la mia persona.

Infine, concludendo, la modella e influencer ha scritto: