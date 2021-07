Nuovo look per Damiano David? Ecco il nuovo taglio di capelli per il video di "I Wanna Be Your Slave"

Di recente Damiano David ha deciso di cambiare look ed ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Il celebre cantante dei Maneskin ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli in occasione del videoclip di “I Wanna Be Your Slave”. Su Twitter si sono scatenati i commenti degli utenti i quali sembrano molto apprezzare il suo cambiamento.

I Maneskin non smettono mai di stupire i loro fan. In particolare Damiano David che questa volta ha optato per un nuovo taglio di capelli. La rockstar appare con il suo nuovo look nel videoclip ufficiale di “I Wanna Be Your Slave”, una delle tante canzoni che hanno contribuito all’inarrestabile successo della band romana.

Nel corso dell’ultimo periodo i Maneskin continuano a raccogliere successi. Dall’uscita del nuovo singolo a ottobre 2020, alla vittoria di Sanremo, fino ad arrivare alla conquista dell’Eurovision 2021, la band romana è ormai un’icona del mondo della musica. Di recente, Damiano, Thomas, Victoria e Ethan si sono aggiudicato il primo posto nella Spotify Global Chart.

Grazie al brano “Beggin” i Maneskin sono la band più ascoltata al mondo superando addirittura i Beatles. La loro carriera è partita da X Factor, dove Damiano David si è fatto conoscere con i suoi capelli lunghi e sbarazzini. Invece, in vista dell’uscita del singolo “Vent’anni“, a ottobre la rockstar aveva preferito un nuovo look.

Adesso il frontman dei Maneskin ha deciso di nuovo di stravolgere il suo aspetto optando per un look che non è passato per niente inosservato ai suoi fan. Si tratta di un taglio di capelli molto particolare con il quale il ragazzo è apparso nel video di “I Wanna Be Your Slave”.

Nel giro di pochissime ore il look di Damiano David è già entrato in tendenza su Twitter e sembra essere già stato molto apprezzato dagli utenti. Infatti tra i numerosi commenti positivi rivolti al celebre cantante troviamo:

Ma quanta bellezza sono? Mi rimangio tutto questo taglio di capelli di Damiano è una favola.