Se ne parlava da tempo e ora Giorgio Armani ha confermato i rumors sul suo conto. Il noto stilista italiano ha avuto un brutto incidente per cui è stato richiesto un lungo ricovero in ospedale e un intervento chirurgico.

A raccontarlo è stato l’umorismo in persona durante la Milano Fashion Week Moda Uomo a palazzo Orsini. Giorgio Armani ha raccontato da dove è partito tutto e come sono andate le cose a seguito dell’incidente.

Il ricovero è durato ben 15 giorni, in più ha dovuto affrontare la convalescenza. Il tutto è scaturito da un tremendo episodio:

Circolano le voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato.

L’incidente si poteva evitare e ha spiegato che la caduta è stata colpa di due estranei:

L’operazione è servita per ricostruire le fratture:

Mi sono rotto l’omero in più punti e me ne hanno dovuto dare diciassette per ricucire tutto. Però volevo esserci per questa sfilata e anche per quella prossima a Parigi. E quindi avete notato qualche piccola incertezza nel mio deambulare ecco spiegato il motivo. Era solo quello.