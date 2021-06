Giorgio Manetti durissimo attacca i cavalieri di UeD: “Sono falsi”

I protagonisti di UeD sanno come far parlare di sé e di certo non c’è bisogno di andare in trasmissione perché questo avvenga. Ne è la conferma Giorgio Manetti, ex volto del dating show noto per la relazione con la storica dama Gemma Galgani. Il Gabbiano tempo è assente negli studi di Maria De Filippi, ma continua ad avere voce in capitolo nelle vicende del dating show.

Di recente, Manetti ha raccontato se stesso ai microfoni del settimanale Mio. In questa, Giorgio ha fatto delle dichiarazioni molto forti e senza filtri. Qualche tempo fa, infatti, l’ex protagonista di UeD aveva assicurato di non a nutrire più nessun tipo di interesse circa le vicende del programma. A quanto viene fuori dalla più recente intervista, pare che ci sia un motivo ben preciso dietro questo inversione di rotta.

Al centro della diatriba ci sono alcuni degli attuali personaggi cardine del programma. Giorgio Manetti si è espresso in maniera molto inflessibile e negativa su alcuni di loro, senza mezzi termini. Giorgio rivela di mal sopportare alcuni personaggi dei parterre che non si mostrano per quello che sono realmente: “Sono falsi. Mentre il programma deve essere fatto da persone vere che si fanno conoscere, che hanno un atteggiamento schietto, invece hanno paura di essere buttati fuori”.

L’ex Cavaliere ovviamente si è astenuto dal fare nomi, ma sembra evidente che le sue parole siano rivolte a Nicola Vivarelli ho Armando Incarnato. Manetti volge poi lo sguardo al passato, ricordando il periodo in cui lui partecipa al programma.

Immancabile, come in ogni intervista di Manetti, un riferimento alla sua ex Gemma Galgani. Di solito il Gabbiano riserva alla sua ex dei commenti molto arcigni, ma in questo caso si è limitato a dichiarare: “Se lei si sente realizzata a restare lì per così tanto tempo, non posso che farle gli auguri. Io non sono nessuno per dirle se fa bene o male”.