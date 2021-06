Gemma Galgani lancia l'ultimatum alla redazione del programma: "O lei o me"

L’ultima edizione di UeD si è conclusa, ma non lo sono le diatribe. Nell’ultimo periodo di messa in onda del dating show firmato Mediaset, infatti, era nata una rivalità tra due dame, protagoniste del trono over. Ovviamente, stiamo parlando di Gemma Galgani e Isabella Ricci.

Quando quest’ultima entrata nel programma, la dama Torinese si è sentita fortemente minacciata, è tra le due, è nata una sorta di gara. In molti hanno ipotizzato potesse prendere il posto della Galgani nel dating show e queste voci, pare abbiano trovato una conferma. Maria De Filippi sembra aver fatto una scelta, che comporterà un doloroso addio agli studi di UeD.

Di sicuro, tutti gli equilibri precedenti del trono over si sono rotti e il cambiamento è nell’aria. Sono circolate voci tra i fan, circa l’abbandono di Gemma Galgani al programma. Il pubblico desidera il cambiamento e la redazione del programma sembra intenzionata a concederlo. E quale modo migliore c’è di portare una ventata di aria fresca nel format se non quello di cambiare i volti di punta del trono over?

Era già chiaro agli occhi di tutti il fatto che Gemma non andasse particolarmente d’accordo con la Ricci, ma la notizia che trapelata recentemente, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. A quanto pare, la dama Torinese è talmente infastidita dalla presenza della sua rivale nel suo territorio, che ha messo gli autori del programma davanti a un ardua scelta. Sostanzialmente, Gemma avrebbe lanciato un ultimatum. “O lei o me”.

Così si potrebbe riassumere la pretesa di Gemma nei confronti di tutti gli organizzatori e i produttori di UeD. Questo ovviamente per il momento non è altro che un pettegolezzo, ma se cosi è, su chi sarà ricaduta la scelta di Maria De Filippi? Quale dama potremmo vedere ancora seduta nello studio del dating show quando riaprirà i battenti a settembre? Non ci resta che attendere.