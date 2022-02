L'imprenditore visto in compagnia di una giovane influencer già nota nel mondo dello spettacolo. Nuovo amore in vista?

Giorgio Manetti continua a stupire. L’ex di Uomini e Donne dopo aver mandato un videomessaggio a Gemma Galgani con cui ha avuto una relazione tempo fa, è stato paparazzato al Festival di Sanremo in compagnia di una giovane influencer.

A lanciare lo scoop il settimanale Novella 2000 che ha beccato l’imprenditore insieme a Marialaura De Vitis, volto noto del gossip per essere stata la giovane fidanzata di Paolo Brosio.

I due sono stati beccati a Sanremo dove hanno partecipato ad alcuni eventi collaterali alla kermesse. Nello specifico il 65enne e la 23enne sono arrivati insieme al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. E chi era presente giura di aver visto tanta passione e complicità tra i due.

Che sia nata una nuova coppia? “Presto per dirlo, ma non per pensarlo” – scrive la rivista. Al momento i diretti interessanti non hanno né confermato né smentito la vicenda.

Fonte: web

Ciò che è certo è che tra i due c’era una bella sintonia con Marialaura che è sembrata molto concentrata su Manetti.

L’influencer era salita agli onori della cronaca rosa alcuni mesi fa per essere la fidanzata di Paolo Brosio. Lei 23 e lui 65enne fecero molto parlare della loro storia durata un anno prima della decisione di troncare. Lei voleva in realtà restare amica di Brosio, ma il giornalista ha preferito chiudere ogni rapporto.

Prima di incontrare Giorgio Manetti Marialaura ha avuto una breve relazione anche con il rapper Lollo G.

Giorgio invece sembrava pronto a tornare a Uomini e Donne per trovare il grande amore, ma l’incontro con Marialaura può aver cambiato le carte in tavola. Vedremo se parteciperà o meno. Al momento non ci sono notizie ufficiali di un loro fidanzamento ma gli atteggiamenti sembravano di due persone che stanno insieme.