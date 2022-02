Non molto tempo fa i riflettori si erano accesi su un succulento gossip che vedeva come protagonisti Giorgio Manetti in compagnia di Maria Laura De Vitis, conosciuta come ex compagna di Paolo Brosio.

La cronaca rosa aveva ipotizzato la nascita di una storia d’amore tra i due. Oggi l’ex cavaliere di Uomini e Donne torna sull’argomento, per fare chiarezza.

L’uomo dichiara che tra lui e la giovanissima Maria non c’è stato e non c’è niente se non una superficiale conoscenza. Ma il gossip si è scatenato facendo sperare in una vera e propria storia d’amore.

L’ex compagno di Gemma Galgani ha risposto a delle domande in merito a ciò che è stato dichiarato, facendo così luce sulla foto incriminata in cui si vedevano atteggiamenti un po’ troppo confidenziali nel corso di una serata di Sanremo.

Si vedono i due molto vicini che chiacchierano e ridono complici. Ma quanto pare è stato tutto un grande fraintendimento: “È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli” dichiara l’ex cavaliere.

“La foto è stata pubblicata e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni”.

Manetti smentisce così categoricamente l’ipotesi della presunta storia d’amore. Poi, quando gli viene rivolta la fatidica domanda su cosa pensa della dama Gemma Galgani, il gabbiano non ha dubbi: “Gemma avrà conosciuto centocinquanta uomini in trasmissione, ma non ha mai trovato l’amore. Anche per questo magari la critico”.