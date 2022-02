A Uomini e Donne gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non hanno nessuna intenzione di terminare e per questo, a difendere la dama arriva sua sorella minore. Quest’ultima inaspettatamente dopo più di dieci anni dalla prima partecipazione di Gemma nel programma, ha deciso di intervenire per dire la sua in merito al comportamento dell’opinionista.

Silvana Galgani intervistata all’interno del magazine di Uomini e Donne ha chiarito una volta per tutte la sua opinione in merito a sua sorella e ai continui attacchi di Tina. Tra la dama e l’opinionista al centro dello studio di Cinecittà continuano le discussioni che spesso e volentieri degenerano in grandi litigate e in dispetti poco piacevoli.

La sorella minore della dama del parterre femminile del programma ha parlato di un grandissimo affetto che nutre per la sua famiglia e per la stessa Gemma. Il legame che entrambe provano l’una nei confronti dell’altra è grandissimo e proprio per questo, Silvana non riesce più a tollerare gli attacchi esagerati di Tina Cipollari.

In una lunga intervista all’interno del magazine di Maria De Filippi, la giovane Silvana non si trattiene sottolineando il comportamento sbagliato dell’opinionista. Alcune parole, alcuni gesti e il modo in cui Tina critica Gemma, non trova più tolleranza da parte di Silvana Galgani.

Uomini e Donne, la sorella di Gemma attacca Tina Cipollari

A correre in soccorso di Gemma Galgani è proprio sua sorella minore Silvana durante un’intervista al giornale di Uomini e Donne. È proprio quest’ultima a spiegare e descrivere il carattere della dama sia all’interno che al di fuori del programma: “Mia sorella è buona, generosa, forse troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose. Ogni volta non era una storia d’amore, era “la storia d’amore”.

Il grande affetto che Silvana nutre nei confronti di sua sorella Gemma l’ha portata ad attaccare e criticare il comportamento di Tina Cipollari. Quest’ultima infatti, continua senza sosta a scagliarsi contro la dama durante ogni registrazione con parole e affermazioni pensati.

“Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose, a volte anche giuste ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce” spiega la sorella minore di Gemma.

Infine, afferma di non tollerare più il comportamento di Tina nei confronti della dama: “Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto. Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché io l’ho conosciuta, alla festa di fidanzamento di Gemma ed Ennio Zingarelli”.