Giorgio Manetti risponde a Gemma Galgani: “Livore? Ma quando mai” Questa volta a parlare è l'ex della dama torinese è Giorgio Manetti.: "Livore? Ma quando mai"

Gemma Galgani è sempre al centro dell’attenzione in questa edizione del trono Over di Uomini e Donne. Continuano ad arrivare gli scoop. Questa volta a parlare è l‘ex della dama torinese è Giorgio Manetti.

La dama del Trono Over è sempre stata convinta che il suo ex storico, porti ancora molto rancore nei suoi confronti. Finalmente Giorgio Manetti ha smentito. Ma come era finita la loro storia? I loro ultimi incontri furono proprio nel corso delle puntate del dating show.

La dama torinese ha tentato in tutti i modi di riconquistare il suo amore, ma senza successo. Oggi il “gabbiano” si dice felice al fianco di un’altra donna, Caterina. La replica alle parole di Gemma è stata riportata nel settimanale ‘Vero’.

Giorgio Manetti ha raccontato di non provare più nessun tipo di astio nei suoi confronti. Anzi, lascia a Gemma Galgani la porta aperta per una possibile amicizia. In più le augura di trovare presto l’amore, come ha fatto lui. Ecco le sue parole: “Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei. Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti?”

Ma la sua dichiarazione continua e dice: “E comunque io non sono una persona che porta mai rancore. Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno un amore grande e importante come è successo a me con Caterina”.

Infine lascia un consiglio alla sua ex compagna, dicendole che farebbe meglio a cambiare strada e a cercare l’uomo giusto lontano dalla TV: “Dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere ‘credibile’ nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in TV”. Parole abbastanza severe, a cui la dama torinese ancora non replica.