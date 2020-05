Uomini e Donne, Maria De Filippi a Gemma Galgani: “Stai perdendo la testa” La presentatrice di Uomini e Donne cerca di mettere in guardia la dama Gemma Galgani dal suo nuovo e giovanissimo corteggiatore

Maria De Filippi cerca di far ragionare Gemma Galgani in merito alla storia che sta nascendo con il suo giovanissimo e nuovo corteggiatore Sirius. La dama continua ad essere al centro dell’attenzione e ha dimostrato molto interesse per il suo nuovo pretendente Nicola Vivarelli, di appena 26 anni, Ufficiale della Marina Mercantile, modello e influencer. E la presentatrice invita Gemma Galgani ad andarci piano e non perdere la testa.

Il giovane ragazzo, si è presentato a Gemma Galgani, con il nickname di Sirius. La dama torinese, ha dichiarato di essere più che sicura di voler iniziare una conoscenza approfondita con il nuovo corteggiatore, nonostante la grande differenza d’età.

Tina Cipollari, quando Nicola Vivarelli ha affermato di avere un grande interesse per Gemma Galgani, lo ha duramente attaccato, invitandolo a vergognarsi: “Questa donna potrebbe essere tua nonna vergognati”.

Anche il parterre femminile, fa notare a Gemma Galgani che Nicola Vivarelli potrebbe essersi interessato alla donna solo per pura pubblicità. Maria De Filippi, dalla sua, si è accorta che la dama torinese è particolarmente presa e felice del suo corteggiatore, tanto da perderci la testa e spesso essere poco lucida.

La presentatrice, vedendo Gemma Galgani così euforica decide di intervenire e consiglia: “Tu stai perdendo pian piano la testa, però! Ti vedo felice, eh! Con calma, Gemma, con calma!”

Maria De Filippi ha così invitato Gemma Galgani ad andarci piano.

Il consiglio della presentatrice è però andato vano, non ha minimamente fatto riflettere ne dubitare la dama, che ancora una volta si dice sempre più convinta di voler intraprendere una conoscenza con Nicola Vivarelli. Gemma Galgani, nel corso della puntata si è fatta forza sulle rassicurazioni che il ragazzo gli ha fatto.

Il giovanissimo cavaliere commentato: “Lasciateci godere la nostra conoscenza. Perché dovete giudicare se un ragazzo di 26 anni vuole conoscere una persona più grande? Io ho spiegato le motivazioni… Perché finora non sono riuscito a trovare una ragazza”. Queste le parole del ragazzo per giustificare il suo interesse per la dama.