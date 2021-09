Giorgio Manetti rivela perché ha lasciato UeD: "Ora dico la verità". Ecco cosa è successo

È già qualche anno che il noto cavaliere, ex corteggiatore di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, ha abbandonato il programma di Uomini e Donne. L’uomo oggi vive la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. La travagliata conoscenza che ebbe con Gemma Galgani, fu non poco altalenante.

I due trascorsero all’interno del programma molto tempo insieme, fino al punto in cui Manetti decise di mettere fino alla storia che stava per nascere. Sentimenti importanti cominciavano a trapelare dalla dama. Oggi l’ex cavaliere racconta che in quel periodo, però, subì delle pressioni. Giorgio, tramite alcune interviste, ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad abbandonare il programma, rinunciando così alla possibilità di conoscere altre dame.

L’uomo racconta che nell’ultimo periodo di permanenza all’interno di Uomini e Donne non si sentiva più a suo agio. Le critiche che arrivavano fuori e dentro il dating show, erano diventate uno scoglio troppo alto da superare. Anche i continui scontri con l’opinionista Gianni Sperti, gli creavano non poche difficoltà. Da qui la decisione di porre fine al suo percorso. Giorgio Manetti, dal canto suo, dichiara che l’attrazione da lui provata per Gemma Galgani è sempre stata reale. Il cavaliere non ha mai fatto mistero dell’interesse provato per la dama Torinese.

Fino al momento in cui non ha compreso che la storia non poteva andare avanti. Secondo Manetti, Gemma era troppo presa dalle telecamere. Questa attenzione alla notorietà è arrivata al punto da indurre la dama a non avere nessun interesse nel trovare l’uomo della sua vita. Secondo il cavaliere, la Galgani si sottopone ad ogni tipo di critiche e sopporta le accuse, a volte anche molto pesanti, di Tina, solo per non rinunciare alla popolarità.

Tutto questo è stato per il gabbiano motivo riflessioni che poi lo hanno indotto a prendere la scelta di allontanarsi da Uomini e Donne e cercare l’amore vero fuori dal programma. Oggi l’ex cavaliere, infatti, vive già da diversi anni un’importante storia con la sua compagna . I due convivono insieme e spesso condividono sui social i momenti più belli.