UeD, l’ex cavaliere su Gemma Galgani: “Mi ha rovinato economicamente”

Un ex cavaliere del trono over lancia una bomba su UeD. Dopo aver abbandonato il dating show, Rocco Fredella torna sotto i riflettori per denunciare la triste verità su una dama del programma. Parliamo proprio di lei, l’amata Gemma Galgani, che da decenni continua a ricercare il vero amore all’interno del dating show. Nonostante questo, però, non sono pochi i cuori infranti che la dama torinese si è lasciata dietro durante il suo percorso.

Uno degli esempi di ciò è proprio Rocco Fredella. L’ex cavaliere, ora, è tornato per parlare ai microfoni di UeD Magazine, per spiegare i motivi che l’hanno portato alla decisione di abbandonare il programma. Rocco ha raccontato di essere stato letteralmente distrutto dalla Galgani. Nell’intervista al magazine, l’ex cavaliere si è lasciato andare ad un lungo sfogo, in cui rivela delle durissime verità su Gemma Galgani: “Sono in un periodo di forti difficoltà economiche. Ho perso il lavoro di recente e le serate che ho fatto in discoteca e gli eventi a cui sono stato invitato di certo non bastano per vivere” ha esordito Rocco.

Subito dopo, ha iniziato la sua invettiva contro la dama torinese. Ecco le parole dell’ex cavaliere:

“Io sono una persona mentre lei è un personaggio. Ho capito che lei voleva solo fare dello spettacolo, cosa che per un po’ anche io ho fatto venendo a compromessi con lei, solo per stare al suo gioco e vedere dove voleva arrivare. In realtà il primissimo sentore di non appartenere più al parterre di ‘Uomini e Donne’ l’ho avuto quando è arrivato Stefano Pastore. Lei si è innamorata di lui in una manciata di minuti”.

Prosegue dicendo: “Cosa che mi ha confermato per l’ennesima volta che a Gemma di me non è mai importato nulla. Le servivo per stare al centro dello studio, mi ha usato. Penso che lei abbia fatto leva su di me distruggendomi ed elevandosi a donna di classe, negando così tutto l’amore che stavo provando, ma che non ho fatto in tempo a dimostrarle”. Stando a quanto dice Rocco, Gemma sarebbe solo un’approfittatrice, che userebbe i cavalieri per avere i riflettori puntati su di sé.

UeD: l’opinione di Maurizio Costanzo

Ma Maurizio Costanzo non è dello stesso avviso. Gemma è nel dating show ormai da decenni e Maurizio Costanzo, nella rubrica che cura nel settimanale “Nuovo”, ha spezzato una lancia a suo favore. Nel rispondere ad una domanda di un fan, che chiedeva se Gemma sia nel dating show per fama o per trovare davvero l’amore, Maurizio ha risposto in modo inaspettato.

“Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo solo per un briciolo di fama. L’unico consiglio é di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti. Quelli si che, forse, sfruttano la notorietà della Gemma Galgani per far parlare di loro”. Costanzo, tra le righe, ha lanciato una critica anche verso la redazione del programma, che presenta in studio per Gemma uomini spesso decisamente troppo giovani per la dama (basti pensare a Nicola Vivarelli).