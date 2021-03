Giorgio Manetti rivela il perché: “Non mi vogliono a L’Isola dei Famosi”

Nelle ultime settimane moltissime testate di gossip e di cronaca rosa avevano parlato di lui. Il famosissimo ex cavaliere di UeD ha di nuovo attirato l’attenzione su di sé. Di chi parliamo? Ovviamente di Giorgio Manetti, altresì noto come Il Gabbiano. L’ex compagno di Gemma Galgani avrebbe dovuto prendere parte al cast de L’Isola dei Famosi.

Qualcosa però è andato storto. Durante un’intervista ai microfoni di Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha rivelato cosa è successo e perché ancora non lo vediamo nel reality di Ilary Blasi. L’ex cavaliere del trono over di UeD ha rivelato di desiderare fortemente di poter far parte del cast. Il Gabbiano, insomma, e pronto e carico per iniziare questa nuova avventura.

Eppure, nonostante la voglia di raggiungere gli altri naufraghi sull’isola sia tanta, qualcosa lo frena. Giorgio non è stato incluso nel cast del programma. Il suo nome non è tra quello dei partecipanti che andranno sull’isola e questo, ovviamente, non gli ha per niente fatto piacere. Ecco le parole di disappunto dette dall’ex cavaliere: “Non mi vogliono all’Isola. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse”, questa è la convinzione dell’ex compagno della dama torinese.

Poi, Il Gabbiano continua con il suo amareggiato sfogo: “Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio”. Ma non finisce qui! Infatti, ancora ai microfoni di Nuovo Tv, ha confessato anche un suo grande rimorso. Giorgio infatti aveva rifiutato l’invito a partecipare al GF Vip e ora non può far altro che mangiarsi le mani: “Sono pentito di aver detto no ad Alfonso Signorini”.

Insomma, Giorgio sembra assolutamente pronto a riapprodare sul piccolo schermo per potersi mettere alla prova, possibilmente in uno dei reality firmati Canale 5. In fin dei conti, la quindicesima edizione dell’Isola è appena iniziata. Forse la produzione potrebbe cambiare idea e decidere di includere il toscano nel cast del reality. Di sicuro Manetti non si farà trovare impreparato a questa eventualità.