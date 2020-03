Giorgio Mastrota, che fine ha fatto il Re delle Televendite? Un volto familiare, un sorriso rassicurante, prima conduttore poi Re delle Televendite, ma cosa fa Giorgio Mastrota oggi?

Giorgio Mastrota è stato il Re delle Televendite, il sovrano indiscusso dei materassi Eminflex e del pentolame con annessi TV color in omaggio. Per tutti è diventato negli anni come uno di famiglia, col suo appuntamento fisso e la parlantina sciolta, capace di farti sembrare assolutamente necessario avere le padelle in acciaio inox 18/10 (quasi vitale!). Ora, dopo due matrimoni diventati divorzi e uno in programma, pare essersi preso una pausa dalla TV… ma è veramente così? E dove vive adesso?

Prima di avventurarci nella vita odierna di Giorgio Mastrota, facciamo un rapidissimo ripasso di quel che ha fatto prima di televenderci tutto quello che abbiamo in casa.

DA UOMO IDEALE A BELLEZZA AL BAGNO E MARITO (IDEALE?).

Nel 1988 viene nominato Uomo Ideale al “Più Bello d’italia” e notato dal compianto Funari entra nel mondo della TV. Nel ’91 finalmente la prima prova da conduttore (“USA Today” su Italia 7, contenitore di cinema, intrattenimento e videogames made in USA) e un ruolo nella famosa telenovelas “Manuela” con la superstar Grecia Colmenares. Piccolo passaggio a Telecinco, dove conosce Natalia Estrada (futura prima moglie), per poi tornare in Italia e diventare famosissimo con “Bellezze al Bagno” e il “Nuovo Gioco delle Coppie”.

Nel mentre ha una figlia, Natalia Jr., ma il matrimonio con l’Estrada finisce in maniera ben più che burrascosa.

Pochi anni dopo il secondo matrimonio, con la modella Carolina Barbosa, che pur regalandogli il primo figlio maschio (Federico), naufraga come il primo (seppur con meno tempesta).

Come lui stesso ha ammesso in una recente intervista, non è stato proprio il marito ideale in quel periodo, troppo preso dal lavoro.

LA PACE E LE TELEVENDITE.

Mentre nuovi volti facendosi largo sugli schermi TV spingevano i vecchi fuori inquadratura, il buon Giorgio Mastrota inizia a ritagliarsi quel ruolo per cui in molti tuttora lo riconoscono: il televenditore, anzi il Re dei televenditori!

Trova la sua dimensione, quella che gli permette di dedicarsi alla famiglia che sta costruendo con la sciatrice Floribeth Gutierrez, da cui ha avuto Matilde 7 anni fa e Leonardo da poco più di due.

Ora vive felice (col suo immancabile pollicione) tra i monti della Valtellina, si dedica alla famiglia pur continuando a fare qualche televendita qua e là (più per canali tv sperduti o specifici di shopping) e si gode i due figli e il primo nipotino, Marlo, figlio di Natalia Jr.