Giorgio Mastrota contro il GF Vip: “Non parlo a vanvera in tv”

Giorgio Mastrota contro il GF Vip dopo l’indiscrezione che lo vedrebbe un possibile concorrente della settima edizione. Il volto noto delle televendite non sembra affatto d’accordo ad una partecipazione all’interno del reality firmato Canale 5.

Quest’ultimo infatti, non ha perso occasione per sottolineare quanto sia restio nei confronti del programma condotto da Alfonso Signorini. Nel corso degli anni più volte Giorgio si è trovato di fronte alla proposta da parte degli autori di vederlo all’interno della casa più spiata d’Italia.

Una richiesta che Mastrota ha sempre declinato con rispetto e in occasione di quest’ultima, ha voluto anche chiarire il suo punto di vista in merito. Il re delle televendite preferisce così tenere ben salto il suo lavoro concentrandosi per di più sulla sua vita privata in vista del matrimonio con la sua compagna Florbeth Gutierrez.

Giorgio Mastrota contro il GF Vip

In più occasioni il volto noto della televisione aveva ricevuto da parte di Mediaset l’invito a partecipare al Grande Fratello Vip. Proposta sempre declinata a seguito della sua idea chiara di ciò che per lui è il vero e proprio lavoro.

Secondo Giorgio Mastrota intervistato all’interno del settimanale Nuovo, ha rivelato il motivo per il quale non ha nessuna intenzione di partecipare. Quest’ultimo senza troppi giri di parole ha spiegato: “Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno già… Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no”.

“Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera” spiega Giorgio. Una vera e propria frecciatina nei confronti del programma condotto da Alfonso Signorini che, continua a scegliere personaggi e influencer ultimamente fuori dagli schermi.

Il re delle televendite non ha nessuna intenzione di mettere da parte il suo lavoro continuativo per intraprendere un’avventura all’interno del reality. Mastrota continua a lavorare incessantemente in vista del suo matrimonio più volte rimandato a causa del Covid-19.