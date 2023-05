Giorgio Mastrota, il motivo della rottura con Natalia: ” È stata lei a lasciarmi”

Di recente, Giorgio Mastrota si è lasciato andare in un’intervista a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In occasione della sua ospitata, il personaggio televisivo ha rivelato il motivo che si cela dietro la separazione con Natalia Estrada. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ospite a Oggi è un altro giorno, Giorgio Mastrota ha aperto il suo cuore a Serena Bortone. Il celebre conduttore televisivo e il re delle televendite è stato legato per alcuni anni a Natalia Estrada, la sua ex moglie. Tuttavia, la loro storia d’amore non ha avuto un lieto fine ma non è mai emerso chi dei due avesse deciso di mettere un punto definitivo alla relazione.

Oggi, a rompere il silenzio è stato lui stesso. Infatti in occasione di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, ha rivelato che il motivo della loro rottura è collegato ad un periodo di distrazione da parte di entrambi. In ogni modo, la scelta di mettere fine al matrimonio è stata di Natalia Estrada:

È stata lei. Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici.

Non è la prima volta che Mastrota parla della sua vita sentimentale. Già nel corso della sua partecipazione a Nei tuoi panni, il re delle televendite aveva affermato:

Abbiamo dato vita a una figlia meravigliosa, che porta il nome della mamma. Io con Natalia ho passato dei momenti meravigliosi. Certo, subito dopo la separazione non riuscivamo neanche a sentirci e a dialogare bene, ma poi abbiamo superato quel frangente. In quel periodo eravamo molto conosciuti e addirittura al Tg5 diedero la notizia della fine del nostro amore. Abbiamo bruciato troppo le tappe quella bolla alla fine è scoppiata.

Inoltre, aveva anche rivelato quale è stato il momento più difficile della sua vita. Queste erano state le sue parole: