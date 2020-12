Giortì: arriva il nuovo programma presentato da Gemma Galgani e Giulia De Lellis

È disponibile online, sulla piattaforma di Mediaset Play e WittyTv, il nuovo e atteso programma Giortì. Questo innovativo format è stato idealizzato da Maria De Filippi e MediaMai, la casa di produzione. E’ disponibile dal 24 Dicembre. Infatti, Giulia De Lellis e Gemma Galgani erano state chiamate per presentare il programma già nel giugno 2019 e finalmente ora il tutto ha preso forma ed è disponibile online.

Questo programma nasce dall’idea di voler raccontare tutta la fatica, le storie e le emozioni che si celano dietro l’organizzazione di eventi e feste. Sono state registrate 10 puntate, nelle quali la dama del trovo over e l’ex fidanzata di Andrea Damante ci accompagnano nel percorso e nella scoperta di queste storie attraverso le varie emozioni. Entrambe le donne, in precedenza, avevano vissuto insieme un’esperienza molto simile a questa.

Infatti, avevano collaborato per organizzate le scelte delle coppie del trono classico. Le puntate venivano mandate in onda in prima serata e venivano registrate nel Castello. Sia la Galgani sia Giulia De Lellis erano entusiaste di collaborare per un progetto così grande.

Giortì: La prima puntata

La prima puntata del nuovo programma, Giortì, con la Galgani e la De Lellis, è una festa a sorpresa ideata da Alessandra De Angelis per suo marito Emanuele D’Avanzo. Ora sono marito e moglie, e sono genitori di tre splendidi bambini. Sono state una delle coppie più amate di Temptation Island 2. Nelle puntate seguenti, invece, verranno narrate le storie di gente comune. Infatti, verranno raccontate storie di un unione civile, l’emozione di festeggiare un diciottesimo compleanno e un evento per riunire una famiglia allargata.

Ci aspettiamo da questo nuovo programma Giortì, tante emozioni, tanta commozione e tante risate. Ma soprattutto una nuova e inaspettata versione di Gemma Galgani. Da dama a presentatrice al fianco di una giovanissima e esuberante Influencer. Due generazioni a confronto. Un’idea tutta realizzata e pensata da Maria De Filippi.